Nico Paz Inter, il suo nome ad Appiano mette tutti d'accordo! Due ostacoli per arrivare al talento del Como ma Ausilio non molla

di RedazionePaz, il suoad! Dueperall’argentino manon. La situazioneIldiPaz rimane in cima alla lista dei desideri per il mercato. Il suo profilo convinceadGentile, da Simone Inzaghi ai dirigenti fino ad Oaktree. Restano però duenon da poco da dover superare peral gioiello del. A parlarne è il Corriere dello Sport.PAZ– «In casahannolo stesso pallino e si chiamaPaz. Dai vertici di Oaktree ai dirigenti, fino a Simone Inzaghi in panchina. Il ventenne argentino che in questa stagione con la maglia delha rapito il calcio italiano, e non solo, è in cima alle priorità nerazzurre per la prossima estate ed è stato identificato come prima scelta.