Nico Paz Inter il padre svela | Futuro? Se chiedete a lui risponderà in questo modo! Sulle mie foto con Zanetti vi dico una cosa

di RedazionePaz, ildel talento del Como, Pablo, risponde cosìvoci di mercato legate aldi suo figliovistato da La Provincia, Pablo Paz,diPaz, talento del Como che ha letteralmente stregato i dirigenti del calciomercato, ha parlato così delle prospettive per ildi suo figlio. LA SCELTA DEL COMO – «C’erano almeno altre quattro alternative, tra cui la Fiorentina e lo Stoccarda. Ma il progetto del Como c’è piaciuto molto, e poi certo Fabregas ha avuto un peso importante perché ha parlato con noi, ci ha spiegato cheavrebbe avuto chances di giocare come piace a lui. Parlare con Cesc è stato importante».RESTARE AL COMO ANCHE IL PROSSIMO ANNO? – «Io credo che sevorrebbe fare, lui vorrebbe stare senza dubbio un altro anno qui, perché si trova benissimo, è felice, e con Fabregas è come essere a un master universitario.