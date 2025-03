Panorama.it - Nel Canada «arrabbiato» l'Italia è favorita

«Strong and free». Unforte e libero. Sono le parole che campeggiavano sulla prima pagina del quotidiano Globe and Mail il 5 marzo scorso, il giorno dopo l’inizio della guerra economica tra Washington e Ottawa. Un tira-e-molla di annunci e smentirt sui dazi, fino all’entrata in vigore della «tassa» americana del 25 per cento su alluminio e acciaio.Wall Street non ha gradito, con l’indice Standard & Poor’s 500 che ha innestato la retromarcia rispetto agli entusiasmi seguiti all’incoronazione di The Donald. I canadesi non si fanno illusioni. L’ex premier Justin Trudeau, però, è stato chiaro: con i suoi dazi, il presidente Usa vuole portare il Paese al collasso economico per annetterlo come 51° Stato dell’Unione. Dopo la pugnalata alle spalle ricevuta dalla nazione storicamente più amica, ora vince la rabbia.