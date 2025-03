Lidentita.it - Negozi spariti, città deserte: i dati choc Confcommercio

Il commercio non è più a misura d'uomo: in dieci anni hanno chiuso ben 118mila e sono scomparsi poco meno di 23mila ambulanti. In pratica, dal 2012 al 2024, abbiamo perduto più di un quinto delle attività a sede fissa (-21,3%) e quasi un quarto di bancarelle e banconi (-24,4%).