‘Ne vedremo delle belle’ | volano stracci nel dietro le quinte

‘Neparte stasera ma pare che già ci sia stata una lite seria nelle. Di chi si tratta e cosa è successo? ‘Nepartirà stasera su RaiUno con alla conduzione Carlo Conti in prima serata. Ma prima ancora del debutto, non sono mancati i gossip. Ci sarebbe stata infatti una lite serialedel programma pronto ad aprire i battenti. Una lite che non è stata smentita dal conduttore.A raccontare il pettegolezzo a La vita in diretta c’ha pensato Paola Perego. “Venerdì erano lì e ho visto cose che voi umani non potete immaginare. C’è stata una lite seria che è stata sedata poi da una di loro. Non posso fare nomi.“, ha raccontato la Perego, che ha lo studio di Citofonare RaiDue vicino a quello del nuovo programma, a La Vita in Diretta.