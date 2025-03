Velvetgossip.it - “Ne vedremo delle belle”: stasera debutta il nuovo show di Carlo Conti con dettagli su cast e giuria

Leggi su Velvetgossip.it

Il talent“Ne” hato oggi, 22 marzo 2025, su Rai 1, riportando in auge l’atmosfera dei tradizionali varietà televisivi. Ideato dal noto presentatore, questo programma coinvolge dieci figure femminili iconiche del panorama televisivo italiano, che si sfideranno in una serie di prove entusiasmanti. La trasmissione promette di intrattenere il pubblico con una miscela di competizione, emozioni e retroscena esclusivi che arricchiscono l’esperienza dello spettacolo.sul programma“Ne” è condotto dae prodotto da Endemol Shine Italy, ed è dedicato a dieciprimedonne più amate della televisione italiana. La competizione si sviluppa attraverso una serie di prove originali suddivise in cinque discipline: canto, ballo, performance musicali, interviste e un sorprendente “Derby“.