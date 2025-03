Davidemaggio.it - Ne Vedremo delle Belle, prima puntata: musical vincente per Pamela Prati

sfida: ‘ballo’ per Veronica Maya e Valeria MariniPresentate le dieci concorrenti, Carlo Conti procede con l’estrazione della showgirl chiamata ad affrontare lasfida. A pescare la carta della ‘regina di cuori’ è Veronica Maya, che decide di vedersela con Valeria Marini, ‘rea’ di averla etichettata come sapientina, nella prova del ballo. Valeria, piuttosto agguerrita, ne ha per tutte, a partire da Patrizia Pellegrino, che “si è comprata i follower” per vincere. Pettegolezzi e critiche al vetriolo a parte, Maya e Marini danzano poi sulle note di Si antes te hubiera conocido di Karol G e interpretano, a modo loro, una bachata. Mara ha notato che Valeria alzava la sua gonna davanti, cosa che le ha fatto scorgere le sue “mutandine“, ma De Sica ne è certo: “Io ho visto il culo“.