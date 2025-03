Davidemaggio.it - Ne Vedremo delle Belle, prima puntata: musical vincente per Pamela Prati

Esordioa Neper. In un clima apparentemente sereno, che ha lasciato intravedere in realtà più di un conflitto latente tra le protagoniste dello ‘show talent’, la showgirl sarda è riuscita ad imporsi su tutte le sue avversarie, portando a casa la vittoria delladel nuovo programma di Carlo Conti. Ecco dunque il resoconto di ciò che è successo sfida per sfida.sfida: ‘ballo’ per Veronica Maya e Valeria MariniPresentate le dieci concorrenti, Carlo Conti procede con l’estrazione della showgirl chiamata ad affrontare lasfida. A pescare la carta della ‘regina di cuori’ è Veronica Maya, che decide di vedersela con Valeria Marini, ‘rea’ di averla etichettata come sapientina, nella prova del ballo. Valeria, piuttosto agguerrita, ne ha per tutte, a partire da Patrizia Pellegrino, che “si è comprata i follower” per vincere.