Ne vedremo delle belle | le anticipazioni della prima puntata

Ne: le, 22 marzoQuesta sera, 22 marzo 2025, su Rai 1 va in onda ladi Ne, il nuovo talent show pensato per il sabato sera di Rai 1, con la conduzione di Carlo Conti, e in onda per cinque puntate inserata. Dieci primedonne dello spettacolo pronte a gareggiare in un varietà televisivo a suon di canto, ballo, interviste e sfide a sorpresa. Ecco ledi stasera.e castPrendi dieci primedonne dello spettacolo, mettile insieme a gareggiare in un varietà televisivo a suon di canto, ballo, interviste e sfide a sorpresa: il risultato promette scintille. Ma chi sono le dieci showgirl del cast di Ne? Si tratta di Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe.