Ne vedremo delle belle le anticipazioni della prima puntata | cast e ospiti dello show di Carlo Conti

La sfida tv del sabato sera si arricchisce di una novità: il 22 marzo debutta su Rai1 Ne, nuovo talenttutto italiano condotto da. Tra indimenticabiligirl del piccolo schermo e super, ecco cosa aspettarsi dal nuovo programmarete ammiraglia.Ne, leDiecigirltelevisione italiana si metteranno in gioco tra di loro, regalando al pubblico un grande spettacolo: questa, in sintesi, la ricetta di Ne, il nuovo programma di Rai1 condotto dae al debutto il 22 marzo inserata. Le protagoniste annunciatesaranno Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe: attrici, cantanti, soubrette egirl che si metteranno in gioco a 360 gradi, tra emozioni, sfide e intrattenimento puro.