Superguidatv.it - “Ne vedremo delle belle”, intervista a Pamela Prati: “Sono emozionata come fosse la prima volta. Rivalità con Valeria Marini? Eva contro Eva ha sempre attirato il pubblico”

Sabato 22 marzo prenderà il via inserata su Raiuno “Ne”, il nuovo show talent condotto da Carlo Conti. Il format haprotagoniste dieci donne dello spettacolo che dovranno sfidarsi a colpi di esibizioni di canto, danza e recitazione. Tra i componenti della giuria troviamo Mara Venier, Frank Matano e Christian De Sica. Tra i volti dei nuovo format c’è anche.Noi di SuperGuida TV l’abbiamota in esclusiva. Laci ha parlato di questa nuova avventura: “Iosela. Può risultare una frase scontata ma credimi chedi salire sul palco sentoquel batticuore che in tutti questi anni non mi ha mai abbandonato. Oltre alla preparazione artistica, quindi provando anche a casa oltre che alla sala prove, sto vivendo tutto con estrema naturalezza”.