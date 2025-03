Superguidatv.it - “Ne vedremo delle belle”, intervista a Carmen Russo: “Torno in tv con la voglia di divertirmi. I reality mi hanno fatto capire meglio la realtà che mi circondava”

Leggi su Superguidatv.it

Dopo aver partecipato aiè pronta a rimettersi in gioco nel programma “Ne” in partenza su Raiuno in prima serata sabato 22 marzo. Uno show talent in cui dieci showgirl chela storia negli anni 80/90 si sfideranno a colpi di danza, canto, musical e recitazione.Noi di SuperGuida TV abbiamoto in esclusiva. La showgirl non nasconde di essere preoccupata: “Le prove sono molto intense perché le discipline sono tante. Trattandosi poi di un programma nuovo è tutto un punto interrogativo e questo mi preoccupa un po’. Non è però una sfida faticosa però perché sono cresciuta con la filosofiasale prove”.Con le altre protagoniste del programma c’è un clima meraviglioso. Nessuna lite dietro le quinte con Adriana Volpe: “Si respira un clima meraviglioso, c’è molta condivisione e confidenza.