Movieplayer.it - Ne vedremo delle belle, il nuovo show di Carlo Conti da stasera su Rai 1: la giuria, il cast, quante puntate

Leggi su Movieplayer.it

su Rai 1 in prima serata si accendono i riflettori su Ne, ilvarietà dicon unstellare: ecco le anticipazioni. Perè arrivato il momento di rimettersi in gioco su Rai 1, dopo le fatiche di Sanremo:comincia, infatti, Ne, un varietàdi zecca, un inedito-talent (versione 2.0 dei classici "talent-", come afferma il conduttore). Dieci primedonne dello spettacolo, un palcoscenico, una sfida irripetibile. Ne- che già al suo debutto deve sostenere la sfida non facile di vedersela con il serale di Amici 24 su Canale 5 - è un format tutto italiano, ideato dal gruppo di lavoro di: 10 grandigirl, tutte protagoniste di varietà .