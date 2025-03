Tpi.it - Ne vedremo delle belle: il cast (showgirl, concorrenti, giuria) del talent show di Rai 1

Leggi su Tpi.it

Ne: il) deldi Rai 1Qual è ildi Ne? Si tratta di un nuovopensato per il sabato sera di Rai 1, con la conduzione di Carlo Conti, e in onda per cinque puntate dal 22 marzo 2025 in prima serata. Dieci primedonne dello spettacolo pronte a gareggiare in un varietà televisivo a suon di canto, ballo, interviste e sfide a sorpresa. Non mancherà una durissimapronta a giudicare le esibizioni. Vediamo insieme ildi Ne. Le diecisono:Pamela PratiCarmen RussoAdriana VolpeLaura FreddiAngela MelilloLorenza MarioPatrizia PellegrinoVeronica MayaMatilde BrandiValeria MariniLe star si esibiranno in cinque “materie”: canto, ballo, musical, interviste e “derby” (sfide a sorpresa).