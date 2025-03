Ilfattoquotidiano.it - “Ne vedremo delle belle” con dieci soubrette della tv italiana che si sfidano a colpi di canto e ballo: cosa accadrà stasera nel nuovo format di Carlo Conti

questa sera in prima serata su Rai Uno porta il suo“Ne” con protagonisteprimedonne dello spettacolo, tutte protagoniste di varietà televisivi, avranno l’opportunità di fare spettacolo sfidandosi tra di loro. Una produzione di Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Si tratta di un, tutto italiano, ideato dal gruppo di lavoro di.Le protagoniste sono: Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe – attrici, cantanti,, showgirl – si metteranno in gioco, tra emozioni, sfide e spettacolo puro. Ospitiprima puntata: Massimo Ceccherini e Noemi.In ogni puntata, lestar si sfideranno in 5 prove:, musical, interviste e “derby” (sfida a sorpresa).