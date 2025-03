Quotidiano.net - ‘Ne vedremo delle belle’, Carmen Russo: “L’età è soltanto un’opinione. Noi donne siamo forza pura”

Roma, 22 marzo 2025 – “Care, andiamo avanti a testa alta senza pensare al. Insieme poscondividere bei momenti perchéunadella natura”. Non ha dubbi sul girl power(65 anni) che stasera debutta in Nebelle. Insieme a lei altre nove primedello spettacolo – Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati e Adriana Volpe – si sfideranno in prove di canto, ballo, musical e altro nel nuovo “show-talent“ di Carlo Conti, su Raiuno. Attrice, ballerina e cantante: lei è sempre pronta a mettersi in gioco? “Assolutamente sì, c’è sempre tempo per imparare. Nel mondo dello spettacolo bisogna essere sempre sul pezzo. E io inizio questa nuova avventura con molto entusiasmo senza troppi pensieri o problemi visto che dopo 40 anni di carriera non ho da dimostrare niente, ho solo tanta voglia di divertirmi.