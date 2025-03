Bubinoblog - NE VEDREMO DELLE BELLE: CARLO CONTI CELEBRA IL VARIETÀ, IL TALENTO E LA DETERMINAZIONE

Non c’è più spazio per ilin tv?ne inventa uno nuovo, nel formato di un inedito show-talent (versione 2.0 dei classici “talent-show”, come afferma): dieci primedonne dello spettacolo, un palcoscenico, una sfida irripetibile.Sabato 22 marzo, in prima serata su Rai1, debutterà “Ne“, una produzione di Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy.Si tratta di un nuovo format, tutto italiano, ideato dal gruppo di lavoro di: 10 grandi showgirl, tutte protagoniste ditelevisivi, avranno l’opportunità di fare spettacolo sfidandosi tra di loro.A condurre, pronto a raccontare questo suo nuovo, avvincente show.Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe – attrici, cantanti, soubrette, showgirl – si metteranno in gioco, tra emozioni, sfide e spettacolo puro.