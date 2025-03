Nba | Durant piega Cleveland ko Denver e Memphis

Leggi su Sportface.it

Un Kevinvintage trascina Phoenix al successo casalingo con. 123-112 per i Suns grazie ai 42 punti, con 6 rimbalzi e 8 assist, dell’ex, tra le altre, Golden State e Oklahoma. Devin Booker ne aggiunge 17 con 10 assist e Tyus Jones 16 in uscita dalla panchina. Assente Bradley Beal. Sponda Cavs, serata disastrosa al tiro per Donovan Mitchell, alla sirena con 7 punti e l’11% dal campo (2/18). Ci provano, ma non basta, Darius Garland (18+5+6) ed Evan Mobley (16+12+5). Oklahoma strapazza Charlotte in casa 141-106. Solito 30ello di Shai Gilgeous-Alexander. Insieme al canadese i Thunder ne portano sette in doppia cifra. 14 punti per Chet Holmgren, Jaylin Williams e Isaiah Joe, 12 per Isaiah Hartenstein e 11 per Aaron Wiggins, Cason Wallace e Kenrich Williams. Assente LaMelo Ball, Miles Bridges migliore degli Hornets con 20 punti e 4 assist.