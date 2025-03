Juventusnews24.com - Nazionali Juve settore giovanile, Elimoghale illumina anche con l’Italia: Pagnucco pareggia contro la Spagna

di RedazionentusNews24: il recap con tutte le prestazioni odierne dei bianconeri impegnati con leTanti bianconeri delsono scesi oggi in campo con le varie. L'attaccante classe 2009è stato decisivo, da sotto età, conU17 segnando il gol vittoria allo scaderel'Ucraina nel match vinto 2-1. In campoil centrocampista Borasio subentrato al 75?La Romania U18 del portiere dellaPrimavera Radu è uscita sconfitta per 2-1la Turchia.Under 19 in cui è presentehato 2-2lacon il capitano bianconero subentrato al 63?.IL CALENDARIO CON GLI IMPEGNIDEI BIANCONERI DEL