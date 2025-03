Terzotemponapoli.com - Nazionale, le parole di Spalletti e Buongiorno

Luciano, commissario tecnico dellaitaliana, e Alessandro, difensore del Napoli e della, hanno rilasciato alcune dichiarazioni a Vivo Azzurro, in vista del match di Nations League contro la Germania. Di seguito quanto hanno dichiarato.a Vivo AzzurroCosì il ct della: “Più o meno farò quattro cambi. Ci sono alcune sconfitte che fanno sembrare cose mai avvenute, questa è una di quelle. Abbiamo accettato di fare la partita a tutto campo, uomo contro uomo, contro calciatori fisicamente imponente. Lo abbiamo fatto bene costruendo dal basso e creando tante situazioni per fare gol. Certo abbiamo anche sofferto, però non abbiamo concesso grandi occasioni oltre a un paio di disattenzioni. Abbiamo fatto quello che dovevamo per vincere la partita.