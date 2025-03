Sport.quotidiano.net - Nations League in tv e in streaming: orario delle partite e dove vederle

Roma, 22 marzo 2025 – Domani tornerà la, con tutti i quarti di finale di ritorno: al terminegare si scoprirà quali saranno le squadre qualificate alle finals e soprattutto. La scelta della sede interessa molto da vicino l'Italia, dato che, in caso di passaggio del turno contro la Germania, le fasi finali della competizione si giocheranno nella Penisola. In caso contrario, sarà la Germania a ospitare l'ultimo atto della. Gli azzurri sono chiamati a una difficilissima rimonta in terra tedesca, dopo la sconfitta rimediata nella gara di andata. Dopo il vantaggio iniziale firmato Tonali, la squadra di Spalletti è stata prima raggiunta da Kleindienst al 49' e poi superata da Goretzka al 76', uscendo sconfitta da San Siro e concedendo alla formazione di Nagelsmann la possibilità di potersi accontentare di un pareggio per strappare il pass per le fasi finali.