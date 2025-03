Ilgiorno.it - Nasce l’hub del biologico made in Valtellina: obiettivo +10% di produzione

Chiuro (Sondrio) - Un altro significativo traguardo per il territorio nel campo dell’agricoltura biologica e della sostenibilità ambientale. Ieri a Chiuro, infatti, oltre alla presentazione del progetto ‘Biologicamente’ finanziato con un contributo di 326.671 euro dal ministero dell’Agricoltura, si è tenuta anche l’inaugurazione del Centrodella Montagna Alpina, realizzato grazie al progetto Interreg SinBioVal presso la sede del Distrettodella, a propria volta riconosciuto – primo in Italia - a titolo ufficiale nell’aprile dello scorso anno e inserito nel registro Nazionale dei distretti biologici. Il Centro, di proprietà del Comune di Chiuro, inaugura di fatto l’attività del Distretto, che lo gestirà in convenzione. “Sarà un importante punto di riferimento per la formazione, la consulenza ad agricoltori e operatori del settore e lo sviluppo di progetti legati all’agricoltura biologica di montagna” ha sottolineato con soddisfazione l’assessore regionale Massimo Sertori.