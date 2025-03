Dayitalianews.com - Napoli, una targa per ricordare Giogiò a piazza Municipio. L’urlo della mamma Daniela: “Non più piazza Municipio, ma Giovanbattista Cutolo”

“Questa non sarà più, dove è stato ucciso un ragazzo, ma ladi, medaglia d’oro al valore civile”. Sono state queste le parolediDi Maggio. Oggi, 22 marzo, è stata inaugurata aunain ricordo del giovane musicista ucciso nell’estate del 2023, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, del Ministro degli Interni Matteo Piantedosi e al Prefetto diMichele di Bari. La notizia è stata diffusa dal quotidiano Il Mattino.Sullac’è scritto: “In memoria di(1999-2023) vittima innocentecriminalità, medaglia d’oro al valor civile. La purezzatua anima e il suono del tuo corno riecheggeranno per sempre nei nostri cuori”.Le parole del sindaco diGaetano Manfredi “Il Comune ha deciso di inaugurare questanel luogo in cui per colpa di una violenza cieca ha perso la vita