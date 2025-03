Terzotemponapoli.com - Napoli, il calciomercato tra presente e futuro

Ilrimane sempre attento sul. La squadra di Antonio Conte rimane in corsa per lo Scudetto, ma già programma il. Il Corriere dei possibili obiettivi di Manna in attacco, mentre Tuttomercatoweb parla del rinnovo di Meret tra i pali., Manna parla di Zhegrova e non soloZhegrova sembra essere la prima scelta per quanto riguarda gli esterni d’attacco, ma ilvaluta anche altri profili per la prossima stagione. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola con un ampio focus sugli obiettivi per l’estate. “Zhegrova, ma non solo. La primavera è la stagione delle riflessioni sfogliando l’elenco degli obiettivi potenziali o reali. Ne fanno parte, almeno sono lì, anche Igor Paixao, 24 anni, brasiliano del Feyenoord che gioca prevalentemente a sinistra; e poi, tra gli altri, Antoine Semenyo, 25 anni, ghanese del Bournemouth che in carriera ha ricoperto tutti i ruoli dell’attacco, soprattutto quello di punta.