2anews.it - Napoli, femminicidio-suicidio in via don Bosco: corpi dei coniugi trovati dalla figlia

Leggi su 2anews.it

Un uomo di 51 anni si sarebbe tolto la vita, a, in un appartamento di via don, dopo avere ucciso la moglie, 45enne. È stata la, nata nel 2007, a trovare i genitori senza vita nell’ abitazione di via dondove, ieri, secondo quanto si apprende, il padre di .