Napalm Lullaby 1 – Distopia divina

Dopo Fear Agent e Una giusta sete di vendetta, Rick Remender torna nel catalogo SaldaPress con, serie in due volumi disegnata da Bengal. Una storia ambientata in un futuro distopico dove religione e potere vanno a braccetto e con una forte componente action e supereroistica, che permette agli autori di mettere in campo riflessioni profonde e più che mai attuali.1 – Rick Remender, Bengal; SaldaPressLode a GlokorIn Nebraska, un uomo e una donna stanno tornando a casa con il loro pick-up quando trovano vicino alla strada un neonato dotato di poteri dentro una strana armatura. Considerandolo come un dono divino, decidono di prendersene cura e accoglierlo nella loro famiglia. 50 anni dopo, il mondo è cambiato e la Chiesa di Glokor, una setta di fanatici religiosi comandata dal Magnifico Leader, ha conquistato il pianeta.