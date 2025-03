Ilnapolista.it - Nagelsmann: «Non ho ancora deciso la tattica del match, non voglio dare vantaggi a Spalletti»

Il commissario tecnico della Germania, Julian, dalla sala stampa del Signal Iduna Park di Dortmund presenta la sfida di domani contro l’Italia, ritorno dei quarti di finale della Nations League 2024/25. Sì ripartirà dal 2-1 conquistato giovedì sera a San Siro.Leggi anche:: «Se a Dortmund riusciremo ad avere lo stesso atteggiamento di San Siro, il risultato sarà diverso»: «Vedremo certe cose che abbiamo visto gioved컫Ci saranno aggiustamenti tattici? E perché devo dirlo? Non ha alcun senso. Posso solo dire che tutti sono a disposizione».Nel secondo tempo la prestazione è stata migliore. Domani partirà Kleindienst dal 1??«Sì, ha fatto una buona prestazione ma non hose giocherà o meno. Anche in difesa non ho. Non holadel, prenderemo una decisione solo domani.