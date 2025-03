Terzotemponapoli.com - Nagelsmann: “Mi aspetto una partita simile a quella dell’andata”

Julian, commissario tecnico della Germania, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, in vista del match di Nations League contro l’Italia. Di seguito le sue parole.: “Miche domani a Dortmund vedremo molte delle cose che abbiamo visto a Milano giovedì”Così il ct tedesco: “Non sono state ancora prese decisioni, né in attacco né in difesa. Goretzka? Leon giocherà. È stato bravo per noi in attacco e in difesa. Ha fatto molto bene, ed è per questo che partirà domani. Inizieremo con 0-0 e cercheremo di vincere la. Miuna. Miche domani a Dortmund vedremo molte delle cose che abbiamo visto a Milano giovedì. Schlotterbeck difensore centrale o terzino sinistro? Sappiamo che può fare entrambe le cose.