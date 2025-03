Tvzap.it - Nadia Rinaldi irriconoscibile: il prima e dopo è impressionante (FOTO)

Personaggi Tv. Vi ricordate? L’attrice romana è diventata famosa negli anni ’90 e ha recitato in diversi film accanto a Christian De Sica. La metamorfosi che ha vissutoè davvero notevole e oggi appare come una persona completamente diversa. La recente trasformazione fisica diha attirato molta attenzione. In passato, era conosciuta per la sua corporatura robusta, ma le cose sono drasticamente cambiate. (Continuale)Leggi anche: “Pomeriggio Cinque”, chi prenderebbe il posto di Myrta Merlino: il nome bombaLeggi anche: “Grande Fratello”, protesta del pubblico su Javier: chiesta la squalifica, il motivo (VIDEO)Chi èè nata a Roma il 13 settembre del 1967. La sua formazione ha avuto inizio nel Laboratorio di esercitazioni sceniche di Gigi Proietti, sotto la cui regia, nel 1988, ha esordito come attrice teatrale prendendo parte a Liolà, una commedia di Luigi Pirandello.