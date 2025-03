Nerdpool.it - My Hero Academia Stagione 8: online un nuovo trailer e un poster per la stagione finale

Leggi su Nerdpool.it

Mysta per tornare per l’ottavae l’anime sta festeggiando con unsguardo a ciò che accadrà nelladella serie. La7 di Myha preparato il terreno per il grancon la guerratra gli eroi e i cattivi. Nel corso degli episodi, i fan hanno assistito alla conclusione di alcune battaglie chiave contro alcuni dei più grandi cattivi della serie. Ma con la fine della, Myha lasciato i fan su un grosso cliffhanger per il vero climax in arrivo.Poco dopo la fine della7 di My, è stato annunciato ufficialmente che Mysarebbe tornato per la8. La vera sorpresa, tuttavia, è stata anche il fatto che la8 sarebbe stata ladell’anime televisivo nel suo complesso.