Quotidiano.net - Mutuo prima casa: rinnovato il fondo di garanzia con 670 milioni di euro

Roma, 22 marzo 2025 – Buone nuove per le famiglie numerose e per quanti, sotto i 36 anni, desiderino acquistare una. La Finanziaria 2025 haper quest’anno e per il 2026 e 2027 ildimutuicon una copertura del 50% del prestito ipotecario fino a 250mila. La percentuale sale all’80% per i giovani under 36 e al 90% per le famiglie numerose. Vediamo nel dettaglio la nuovastatale. Come funziona lastatale È statoper altri 3 anni il cosiddetto, lastatale con la quale è possibile ottenere unagevolato in banca, per l’acquisto della. A beneficiarne saranno le persone in difficoltà economiche che non riescono a ottenere l’accesso al credito per motivi di età, o per un nucleo familiare troppo numeroso, oppure ancora perché con persone disabili.