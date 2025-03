Ilfattoquotidiano.it - Musk, i suoi 14 figli e la crociata contro il ‘virus woke’: la complessità è ridotta a ideologia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Elonha quattordici, e tenerne traccia per i cronisti comincia a diventare impegnativo; c’è una rivista che ne illustra perfino una guida con la data di nascita, le caratteristiche e la madre di ognuno. Quasi tutti nati per mezzo di fecondazione in vitro (Fiv) o madre surrogata.Anche Vivian Jenna Wilson, una suaa nata con Fiv con selezione del sesso, è nata maschio col di nome Xavier nel 2004. Un paio di anni fa ha iniziato legalmente il cambio di sesso da maschile a femminile, con richiesta per avere assegnato il cognome della madre, Wilson, dichiarando di non volere più alcun tipo di relazione con il padre, accusandolo di crudeltà e transfobia. “Il sesso che mi è stato assegnato alla nascita era una merce che è stata comprata e pagata. Quella aspettativa di mascolinitàcui ho dovuto ribellarmi per tutta la vita è stata una transazione monetaria.