Muori di lei recensione | Riccardo Scamarcio brilla nel noir sull’amore ai tempi del lockdown

La nostradidi lei: il film di Stefano Sardo è un thriller sentimentale in cui, Maria Chiara Giannetta e Mariela Garriga danno vita ad un pericoloso triangolo amoroso durante ildi lei è un film che gioca con i generi e le prospettive, intrecciando passione, desiderio e tradimento in un racconto ambientato durante la pandemia da Covid-19. Tutti questi temi vengono trattati attraverso gli schemi tipici della commedia sentimentale e del thriller, assumendo a tratti sfumature. Questa è l’impresa in cui si è cimentato Stefano Sardo, al suo secondo film da regista, per il quale ha contribuito anche alla produzione insieme a Ines Vasiljevic e alla sceneggiatura (campo in cui vanta anni di esperienza, da 1993 a L’arte della gioia) insieme a Giacomo Bendotti.