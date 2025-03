Ilrestodelcarlino.it - Multe cancellate per 'incolpevole ignoranza'

In relazione al caso del rifugiato ucraino al quale sono state annullate cinquantami piacerebbe domandare al giudice e all'avvocato difensore se pare loro ragionevole permettere a chi non conosce le regole della circolazione stradale di guidare un mezzo lungo una pubblica via. Mi piacerebbe inoltre sapere se sarebbe stato giudicato "incolpevolmente ignorante" anche in caso di incidente. Davide Gasperini Risponde Beppe Boni Il caso del rifugiato ucraino che si è visto annullare dal giudice di pace cinquantaprese in quattro mesi per passaggi sulla corsia preferenziale indubbiamente fa discutere. Totale delle4750 euro. L'uomo è fuggito dalla guerra scatenata dalla Russia e ora lavora da qualche anno come giardiniere. Il giudice di pace ha annullato le contravvenzioni per "", poiché, motiva il magistrato, l'uomo conosce poco la lingua italiana e quindi ha difficoltà a comprendere anche la segnaletica stradale.