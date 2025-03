Ilfattoquotidiano.it - Morto Giancarlo Guerrini, campione olimpico di pallanuoto che a 15 anni non sapeva nuotare

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il mondo dellapiange la morte dia Roma 1960 ed ex dirigente responsabile del settore, scomparso il 21 marzo all’età di 85. Vinse l’Olimpiade in casa “con una squadra di fuoriclasse, del suo stesso pari”, ricorda la federazione. Le sue squadre di club sono state la Lazio, in cui è cresciuto e di cui è stato anche allenatore, e la Pro Recco, con la quale ha vinto tre scudetti e una coppa dei campioni.Il fatto più curioso legato aè che a 15ancora nonal punto di rischiare di annegare durante una gita ad Ostia. Quindi cominciò a seguire un corso di nuoto: gli istruttori notarono immediatamente le sue incredibili doti di galleggiabilità. Nacque così, in modo del tutto inatteso, un attaccante rapido e veloce, contropiedista efficace, abile anche nelle distanze brevi dello stile libero al punto di diventare persino riserva olimpica della 4×200.