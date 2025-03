Thesocialpost.it - Morto George Foreman, leggenda del pugilato: aveva 76 anni

, uno dei nomi più iconici nella storia delmondiale, èall’età di 76. La notizia è stata resa nota dalla famiglia attraverso una dichiarazione pubblicata sulla sua pagina Instagram ufficiale: “Con profondo dolore, annunciamo la scomparsa del nostro amatoEdwardSr, che se n’è andato serenamente il 21 marzo 2025, circondato dai suoi cari”.entrò nellail 30 ottobre 1974, quando affrontò Muhammad Ali a Kinshasa, nello Zaire, in uno degli incontri più celebri di sempre: il “Rumble in the Jungle”., all’epoca imbattuto e considerato un pugile imbattibile per la sua potenza devastante, cadde sotto i colpi tattici di Ali, che adottò la celebre strategia del rope-a-dope. Fu una sconfitta storica che avrebbe segnato la fine della sua prima fase di carriera.