Panorama.it - Morto George Foreman. Addio al “bad boy” leggenda del pugilato

Leggi su Panorama.it

“Diventeremo vecchi e saremo amici”. Chissà se sono diventati davvero amici Mohammed Alì e, ma la frase pronunciata dal bad boy cresciuto a Marshall, nel Texas e scomparso poche ore fa resta iconica nel mondo delperché richiama alla mente il match di Kinshasa del 30 ottobre 1974. Forse l’incontro dial mondo di cui si è parlato di più. L’ottavo round di quell’incontro resta nella: il Rumble in the jungle.era il campione in carica nei pesi massimi (imbattuto in 40 incontri con 37 ko). Alì cercava di riconquistare il titolo a 32 anni dopo che gli era stato sottratto nel 1967 per aver rifiutato di combattere la guerra in Vietnam.era il favorito e Alì scelse una tattica di attesa per sette round, lasciando che il texano si stancasse.