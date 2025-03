Thesocialpost.it - Morto Filippo Maria Pandolfi: leader della Dc, più volte ministro e commissario europeo

Si è spento a 97 anni, figura di spiccopolitica bergamasca negli ultimi decenni. Attivo nella Democrazia Cristiana sin dal 1945, partito nel quale ha ricoperto un ruolo centrale, è stato piùe ha avuto anche un incarico di rilievo a livello. Parlamentare dal 1968, ha fatto parte del governo per quattordici anni consecutivi, ricoprendo il ruolo didelle Finanze e del Tesoro durante i governi guidati da Andreotti e dell’Industria sotto Forlani. Nel 1988 assunse la carica diper l’Innovazione e la Ricerca, prima di ritirarsi dalla scena politica.Cresciuto nell’ambito di Azione Cattolica, fu parte attivaResistenza all’interno del Frontegioventù per l’indipendenza nazionale e la libertà. Dopo il diploma presso il liceo classico Sarpi, si laureò in Filosofia all’Università Cattolica di Milano e si dedicò anche all’insegnamento.