Lettera43.it - Morto Filippo Maria Pandolfi, esponente di spicco della Democrazia Cristiana e più volte ministro

a 97 annidi, fu parlamentare dal 1968 al 1988 e più, oltre che Commissario europeo per la Scienza, la Ricerca, lo Sviluppo, le Telecomunicazioni e l’Innovazione. Nel 1979, dopo la fine del Governo Andreotti V, terzo e ultimoVII legislatura, era stato anche incaricato di formare il nuovo esecutivo, ma non ci riuscì e divenne così presidente del Consiglio Francesco Cossiga.nel 1983, dietro a Francesco Cossiga e Giulio Andreotti (Getty Images).La carriera politica diNato Bergamo il primo novembre 1927,si era iscritto allanel 1945. Partecorrente dorotea del partito, fu segretario provinciale dal 1964 al 1968, anno in cui approdò alla Camera dei deputati.