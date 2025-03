Lanazione.it - Morti nell’incendio, il ritratto e il ricordo: “Maria Teresa donna forte e capace”. Chi erano le vittime

Leggi su Lanazione.it

Montecatini Terme, 22 marzo 2025 – Unad’altri tempi, di rara classe e intelligenza. CosìCivale viene descritta da coloro che l’hanno conosciuta da vicino, che hanno lavorato con lei, che hanno potuto apprezzare la sua generosità. È stata segretaria regionale Toscana del settore bancario assicurativo First e componente della Segreteria nazionale Cisl dei probiviri. Poi, presidente Etsi (Ente turistico sociale italiano) Toscana. Socia fondatrice del Centro Congressi del Grand Hotel Vittoria insieme a Roberto Innocenti, dai primi anni ‘90 ha frequentato Montecatini Terme con numerosi convegni Cisl e successivamente con gruppi turistici. «Amava molto la città – ricorda Silvia Polvani che ha lavorato con lei per molti anni al Centro Congressi –, tanto da trasferirsi da Firenze a Montecatini Terme per trascorrere gli anni della pensione.