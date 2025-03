Montanaso Lombardo centrale più efficiente con la nuova unità produttiva | energia per 16 milioni di famiglie

Ilgiorno.it - Montanaso Lombardo, centrale più efficiente con la nuova unità produttiva: energia per 1,6 milioni di famiglie

(Lodi) – Inaugurata laa ciclo combinato da 800 megawatt dellatermoelettrica di Tavazzano e, grazie alla quale sarà possibile produrreelettrica a sufficienza per soddisfare il fabbisogno annuo di 1,6di. La sua realizzazione, in 4 anni, ha coinvolto più di 140 imprese appaltatrici, 55 fornitori, 3.600 tecnici, oltre 700 lavoratori impiegati quotidianamente nel cantiere per un totale di 3,2di ore lavorative, 765 chilometri di cavi elettrici, 16mila tonnellate di acciaio e circa 400di euro di investimento. Un’opera di rilevanza nazionale, dalla portata strategica che, come ha spiegato l’amministratore delegato di EP Produzione, Luca Alippi, “garantirà vitalità allaper altri 25 anni.