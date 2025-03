Mondouomo.it - MondoUomo.it e Le Risposte alle Sfide del 2025 di Imprenditori e Professionisti.

Leggi su Mondouomo.it

Il panoramaale italiano sta attraversando una fase di profondi cambiamenti. L’ultimo Start Up & PMI Report 2024 di H2biz, che ha analizzato 300.000 imprese del nostro paese, ha messo in luce una realtà in rapida evoluzione, doveinedite si affiancano a nuove opportunità. Come magazine dedicato al professionista italiano contemporaneo, sentiamo la responsabilità .