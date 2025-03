Mondiale per Club Leòn escluso | ecco chi sostituirà i messicani

Leggi su Ilnerazzurro.it

A due mesi e ventitre giorni dal calcio d’inizio della prima storica edizione delpera 32 squadre, il torneo che si disputerà dal 14 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti è stato scosso a causa dell’esclusione di una delle partecipanti alla kermesse planetaria dedicata alle squadre di. Con un comunicato emesso dal principale organo del calcio, la compagine messicana del, con il nome della squadra sostituta reso noto poco dopo.Niente bigIlperperde pezzi a poco più di 80 giorni dall’inizio. Il Gruppo D, che vede tra le partecipanti Chelsea, Flamengo e i tunisini dell’Esperance Sportive, viene stravolto a causa dell’esclusione deidela causa di una violazione dei criteri legati alla multiproprietà. Il Gruppo Pachuca, a capo della compagine che ha ingaggiato James Rodriguez proprio per avere maggiore qualità nella rassegnaestiva, ha già in mano le redini del CF Pachuca, qualificata anch’essa per ile il regolamento prevede che solo una squadra del gruppo prenda parte al torneo.