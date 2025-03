Internews24.com - Mondiale per Club, la FIFA esclude il Club León dal torneo: la società messicana fa ricorso

di Redazioneper, ladecide dire ildal: lafa. Il comunicatoIl, squadra, è stato estromesso dalper. Laha deciso di adottare questa misura poiché ilavrebbe violato le normative relative alle multiproprietà, essendo collegato al Pachuca. Ilha rilasciato un comunicato ufficiale per spiegare la propria situazione. Il, al quale parteciperà anche l’Inter, avrà inizio il 14 giugno 2025.IL COMUNICATO DELMESSICANO – «Laha comunicato alche non parteciperà alla prossima Coppa del Mondo per2025. Il Segretario Generale dell’organizzazione ha deciso che la nostra squadra deve lasciare il posto nella competizione nonostante l’abbia ottenuta con correttezza e professionalità sul campo, ottenendo il titolo della CONCACAF Champions League 2023; un provvedimento crudele, ingiusto, che non condividiamo e non sappiamo a chi giova, ma sappiamo chi danneggia: i nostri tifosi.