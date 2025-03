Thesocialpost.it - Mondello, tragedia sul lungomare: morto 53enne per un malore mentre correva

Un dramma si è consumato nelle ultime ore suldi, nei pressi di via Teti, dove un uomo di 53 anni, Samuele Longo, èimprovvisamentefaceva jogging. Lasi è verificata sotto gli occhi di alcuni passanti, che hanno assistito alla scena senza poter fare nulla.Secondo le prime informazioni, Longo stava correndo quando è stato colpito da unimprovviso. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, ma nonostante i tentativi di rianimazione, per lui non c’è stato nulla da fare. L’uomo, sposato, lascia una moglie e una figlia.Le cause esatte del decesso non sono ancora state accertate, ma l’ipotesi più probabile è quella di un infarto. Sul luogo dellasono intervenute anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso e raccogliere testimonianze utili a chiarire la dinamica dell’accaduto.