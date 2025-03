Trevisotoday.it - Mogliano, due furti in pochi giorni. I consiglieri di minoranza: «Basta chiacchere»

Prima il furto con danneggiamento del distributore di sigarette in pieno centro, la scorsa notte l’esplosione del Postamat in via Roma. «Il fatto che i duesiano avvenuti in pieno centro, senza un intervento tempestivo delle forze dell'ordine, evidenzia i limiti del controllo del territorio.