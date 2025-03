Dailyshowmagazine.com - Mister-X DJ racconta il suo ritorno in vinile con Elias e Imagination

In questa nuova puntata del podcast Unplugged Playlist, ospitiamo-X DJ, artista, produttore e storico DJ, che ciil suo emozionantesulla scena con un progetto old-school dal sapore autentico: uncon due tracce inedite,- Tra musica elettronica, techno a 130 BPM e atmosfere evocative,-X DJ ci svela le ispirazioni dietro ogni brano, le sfide della produzione sue l’emozione di tornare in consolle dopo anni di silenzio creativo.Il singolo sarà disponibile dal 7 aprile su tutte le piattaforme digitali, dopo l’uscita in formato fisico.Con il supporto di Piero Zeta (Gothic Records) e il contributo di amici e colleghi storici, questo disco segna un nuovo inizio per un artista che ha fatto del suono un racconto personale e generazionale.