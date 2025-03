Mistermovie.it - Mister Movie | Tony Effe e Giulia De Lellis: Relax e Intimità alle Maldive, Tra Amore e Lusso

Dopo l'intensa esperienza al Festival di Sanremo,ha deciso di prendersi una pausa e rigenerarsi in uno dei luoghi più paradisiaci al mondo: le.La fuga romantica diDeAl suo fianco, l’influencerDe, con cui condivide una relazione che, sebbene lontana dluci dei riflettori, continua a suscitare grande interesse tra i fan. Nonostante l’assenza di scatti ufficiali insieme, alcuni indizi social hanno confermato che la coppia sta trascorrendo del tempo insieme, allontanando così le voci su un’ipotetica crisi.Undiscreto e autenticoLa relazione traDesi è sviluppata in modo riservato, lontano dalla curiosità mediatica. La scelta di vivere il loro legame in maniera privata sembra essere una decisione condivisa, come spiegato dalla stessain un’intervista per il podcast “One More Time” di Luca Casadei.