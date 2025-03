Mistermovie.it - Mister Movie | Prison Break Reboot: Svelati Nuovi Membri del Cast per la Serie Remake

Ildi, annunciato per la piattaforma Hulu, sta progressivamente prendendo forma con l’aggiunta di volti noti etalenti. Dopo la conferma di Emily Browning, Lukas Gage e Drake Rodger come protagonisti principali, sono stati rivelati altri quattro attori che entreranno a far parte del. La produzione, affidata a Elgin James, co-creatore di Mayans M.C. e The Outlaws, si preannuncia un interessante ritorno del crime thriller amatissimo dai fan.Idele i loro ruoliSecondo quanto riportato da Deadline, ivolti ingaggiati per ilsono Clayton Cardenas, JR Bourne, Georgie Flores e Myles Bullock.Clayton Cardenas interpreterà Ghost, un detenuto descritto come “spietatamente pericoloso”, suggerendo la possibile presenza di un antagonista principale nell’oscuro universo della prigione.