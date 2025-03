Mistermovie.it - Mister Movie | Ironheart: Nuove Immagini di Riri Williams Anticipano l’Uscita su Disney+

Con l'avvicinarsi della data di debutto, prevista per il 24 giugno 2025, l'attesa per la miniserie "" sucresce costantemente. Nonostante l'eredità ingombrante lasciata da Robert Downey Jr. nel ruolo di Iron Man, il personaggio dista guadagnando sempre più popolarità. L'attenzione, inizialmente dovuta anche a problemi di produzione, si sta ora concentrando sull'entusiasmo generato dalle primeufficiali. Un Primo Sguardo EsclusivoMarvel ha recentemente rilasciatoche mettono in risalto Dominique Thorne nei panni di, alias. Le foto mostrano Thorne all'interno della sua armatura, in fase di attivazione mentre si libra in volo. Questi scatti inediti offrono un'anteprima intrigante di ciò che i fan possono aspettarsi dalla serie.